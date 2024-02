Gazzetta: "Leao, errori e magia. Rafa viaggia a due velocità: il gol è da big, ma prima..."

vedi letture

"Leao, errori e magia. Rafa viaggia a due velocità: il gol è da big, ma prima...": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport per commentare la prestazione di ieri del portoghese contro il Rennes nel ritorno dei Playoff di Europa League. Il numero 10 rossonero ha segnato la seconda rete milanista dopo una bellissima azione personale, ma prima ha sbagliato diverse occasioni da gol, dimostrando ancora una volta che i tiri restano un suo limite.

Dopo il match, Stefano Pioli ha parlato così di Leao in conferenza stampa: "Il suo umore era felice per il passaggio del turno, poi ha segnato gol dopo averne sbagliati nel primo tempo e... se non l'avesse fatto non sarebbe stato così felice. Poi voglio sempre sottolineare che Leao è molto importante per la nostra fase offensiva e il fatto che abbia segnato un gol è molto importante per lui".