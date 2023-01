Gazzetta: "Leao, prendi la mira. In trasferta si inceppa: a Pioli serve Rafa-gol per la rimonta scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao, prendi la mira. In trasferta si inceppa: a Pioli serve Rafa-gol per la rimonta scudetto". Domani in casa della Salernitana, toccherà anche una volta al portoghese guidare il Diavolo. L'ex Lille deve migliorare il suo rendimento realizzato in trasferta dove nel 2022 in campionato ha segnato un solo gol. Intanto, c'è più fiducia in merito al suo rinnovo con il club di via Aldo Rossi.