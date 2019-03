Gazzetta - Lega, Scaroni in consiglio con la regia di Lotito

Paolo Scaroni ha preso il posto in Lega lasciato vacante da Fassone. Il numero uno di via Aldo Rossi è stato eletto ieri in assemblea con 13 voti contro i 5 di Mauro Baldissoni, vice presidente esecutivo della Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono stati decisivi i dieci minuti di pausa tra una votazione e l’altra, dopo l’equilibrio del primo scrutinio. Dieci minuti in cui, con la solita regia di Lotito, sono stati convinti gli indecisi ad appoggiare Scaroni.