Gazzetta - Leonardo attacca Salvini: "Ha usato la parola "vergogna" per il gioco del Milan, invece bisogna spenderne per episodi molto più gravi"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo non ha risparmiato Matteo Salvini, reo di aver usato la parola "vergogna" in riferimento al gioco del Milan e non agli episodi razzisti: "Il vice Presidente del Consiglio, Salvini, che se l’è cavata anche lui con un commento molto generico, ha usato la parola “vergogna” solo per il gioco del Milan. E invece bisogna spendere la vergogna per episodi molto più gravi".