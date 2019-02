Gazzetta - Leonardo, Pallotta ed un 'matrimonio' mancato nel 2015

È il 9 gennaio 2016, la Roma pareggia in casa contro il Milan e segna la fina dell'era Garcia. Ma prima del famoso rientro di Spalletti nella capitale, il club giallorosso aveva pensato ad un nome sorpresa: l'attuale d.g. dell'area tecnica rossonera, Leonardo. Lo rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come Pallotta a fine 2015 fosse affascinato dall'idea di poter avere una ex stella del calcio, con esperienza in panchina di un certo livello (Milan e Inter), una grande capacità manageriale (vertici del PSG) ed una testa poliglotta e ricca di idee. Poteva rimanere sei mesi con eventuale rinnovo in caso di piazzamento Champions, ma la suggestione Spalletti scaldava maggiormente la piazza e così andò. Domani all'Olimpico sarà solo un avversario, e non un ex.