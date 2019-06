Gazzetta - Leonardo vuole fortemente Gigio al Psg

Il Psg si sta muovendo con decisione su Donnarumma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a volerlo fortemente a Parigi è il neo direttore sportivo Leonardo, le cui intenzioni erano chiare fin dai primi passi mossi al Psg. In cambio la società parigina è disposta a lasciare libero Areola. Da non trascurare, in questo scenario, il fatto che Gigio e il collega francese sono assistiti entrambi da Raiola, che non avrebbe evidentemente interessi a tenere sotto lo stesso tetto due portieri di questo spessore.