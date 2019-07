Gazzetta - L’idea del Milan per la difesa: chiedere Demiral alla Juve

La prima necessità del Milan resta il difensore centrale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultima idea è Demiral, 21 anni, giocatore che la Juventus ha acquistato dal Sassuolo per 18 milioni. I bianconeri sono intenzionati a puntare sul giovane turco, ma una possibilità c’è e i rossoneri vogliono capire quanto sia percorribile: se la Juve cederà Demiral in questa sessione di mercato dovrà versare parte dell’incasso al Sassuolo. Il prestito con obbligo di riscatto - scrive la Gazzetta - non aggira l’ostacolo, il prestito secco sì.