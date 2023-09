Gazzetta - Lista Champions, il Milan avrà 23 giocatori e non 25: ecco il motivo

La lista Champions del Milan per la fase a gironi sarà composta da 23 giocatori e non da 25. Il motivo è semplice: due posti non saranno occupati in quanto ci sono solo due calciatori che sono cresciuti nel vivaio del Diavolo (Calabria e Pobega) e non quattro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.