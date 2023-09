Gazzetta: "Loftus-Cheek, Diavolo d'acciaio. Più muscoli e corsa per spingere il Milan nel derby scudetto"

vedi letture

"Loftus-Cheek, Diavolo d'acciaio. Più muscoli e corsa per spingere il Milan nel derby scudetto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'inizio di stagione del centrocampista inglese, che è rimasto a Milanello e dunque potrà prepararsi al meglio per il match contro l'Inter in programma dopo la sosta. Il suo arrivo ha portato grande fisicità al centrocampo rossonero e questa potrà essere un'arma importante anche nel prossimo derby di Milano.