Gazzetta: "Maignan alla Leao. Mike e il Milan, scalata rinnovo: chiede 7 milioni come Rafa"

"Maignan alla Leao. Mike e il Milan, scalata rinnovo: chiede 7 milioni come Rafa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla questione del prolungamento del contratto del portiere rossonero che scade nel 2026. Il francese vuole guadagnare la stessa cifra che percepisce il portoghese che è il giocatore milanista più pagato della rosa.

Presto il dialogo tra le parti entrerà nel vivo perchè in via Aldo Rossi vorrebbero chiudere la trattativa il prima possibile, sicuramente prima dell'inizio della nuova stagione. Sullo sfondo c'è poi sempre il Bayern Monaco che vede Maignan come l'erede di Neuer, ma la richiesta del Milan è molto importante e si aggira intorno ai 100 milioni di euro.