Gazzetta: "Maignan, è solo una botta. Ottimismo per domani"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Maignan, è solo una botta. Ottimismo per domani". Dopo l'infortunio di giovedì a Praga, il francese si è sottoposto ieri ad alcuni strumentali che hanno escluso un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio e hanno evidenziato solo una contusione.

C’è ottimismo in vista della trasferta di domani sul campo del Verona: se oggi andrà tutto bene in allenamento a Milanello, allora Maignan giocherà regolarmente dal primo minuto, altrimenti spazio tra i pali della porta rossonera a Marco Sportiello che lo ha sostituito anche giovedì a partita in corso contro lo Slavia Praga.