Gazzetta - Maldini, autonomia decisionale garantita

Maldini e il Milan sono un po’ più vicini, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Paolo ha preso tempo per decidere cosa rispondere all’offerta ricevuta (diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica), ma c’è un moderato ottimismo. Per le sensazioni del fine settimana - osserva la Gazzetta - è lecito aspettarsi che la nuova si apra con un sì: ma nel Milan di oggi conviene non sbilanciarsi troppo. Il dialogo resta aperto in attesa del confronto decisivo: l’autonomia decisionale gli è già stata garantita.