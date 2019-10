Gazzetta - Maldini, avviso a Elliott: "Voglio vincere subito"

Maldini e Boban hanno poi condiviso il progetto di Elliott, una squadra giovane su cui costruire il futuro, ma non intendono aspettare troppo a lungo per tornare competitivi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paolo ha avvisato Elliott: "La mia storia è pesante, il fatto che io sia qui a lavorare con Zvone testimonia che non vogliamo tornare a quei livelli alti fra 10 o 15 anni. Se l’idea della società - ma non è così - è tornare competitiva fra 15 anni e farne 12 da squadra di media classifica in Serie A, noi non saremo sicuramente quelli a capo della direzione tecnica".