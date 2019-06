Gazzetta - Maldini chiede a Elliott uno sforzo in più sul mercato

Trovarsi primo responsabile di un progetto come quello del Milan è stimolante ma al tempo stesso rischioso. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Maldini era il simbolo di una squadra ricca e vincente. L’attuale rosa, invece, va valorizzata ripartendo dai giovani, con un budget molto meno consistente rispetto al passato. Paolo è diventato campione in campo, aiutato da un immenso talento. Per la nuova carica dirigenziale servono altre qualità e oggi vuole essere certo gli siano congeniali. Maldini chiederebbe uno sforzo economico in più a Elliott: investimenti controllati e nessuna spesa folle, ma anche un po’ di elasticità. Dopo lo scetticismo iniziale, Elliott e Gazidis sembrerebbero voler soddisfare le condizioni dell’ex capitano.