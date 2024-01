Gazzetta - Mercato in uscita Milan: tre club su Romero, Vasquez va in Serie B all'Ascoli

vedi letture

In via Aldo Rossi, i dirigenti del Milan sono al lavoro anche per il mercato in uscita. Tra coloro che lasceranno il club rossonero nei prossimi giorni c'è anche Luka Romero, il quale, dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato pochissimo, cerca ora una squadra in cui poter essere impiegato con continuità. Su di lui ci sono tre squadre in particolare: il Como è la prima società che si è mossa, in corsa c'è poi anche l'Almeria e infine attenzione al Boca Juniors che per un argentino come lu è sempre una tentazione molto affascinante.

In uscita c'è anche Devis Vasquez, portiere colombiano rientrato dal prestito allo Sheffield Wednesday. Ci sono pochi dubbi sul suo futuro: l'estremo difensore sudamericano andrà a giocare all'Ascoli in Serie B.