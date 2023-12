Gazzetta - Mercato Milan: a gennaio la priorità è la difesa. Lenglet primo nome della lista

A gennaio la priorità del Milan è prendere un difensore centrale visto i lunghi infortuni che terranno fuori fino a marzo sia Pierre Kalulu che Malick Thiaw. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero ha la necessità di rinforzare la sua retroguardia e che l'obiettivo è un centrale di piede mancino.

E il primo nome della lista è quello di Clement Lenglet, giocatore che milita attualmente all'Aston Villa in prestito dal Barcellona. In Inghilterra sta giocando poco (zero presenze in Premier League, è stato schierato solo in Conference League) e per questo il francese sarebbe contento di cambiare squadra. La trattativa a tre con i blaugrana e il club inglese prosegue.