Gazzetta - Mercato Milan: Botman è sempre il preferito per la difesa

Il Milan, dopo l'infortunio di Kjaer che sarà costretto a restare fuori per tutta la stagione, ha deciso di tornare sul mercato per prendere un nuovo difensore centrale da regalare a Stefano Pioli: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, da tempo ormai il primo nome della lista di Maldini e Massara è quello di Sven Botman, giocatore del Lille che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. I rossoneri puntano a prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma andrà convinto il club francese.