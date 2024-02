Gazzetta - Mercato Milan: ecco le priorità dei rossoneri in estate

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che durante il prossimo mercato estivo il Milan avrà in particolare quattro priorità: un centrale difensivo, un centravanti, un centrocampista e un terzino. I nomi che circola sono già tanti: in difesa, per esempio, si va da Brassier e Lacroix, fino a Adarabioyo, Kelly, Badiashile e Chalobah.

Il grande colpo sarà in attacco dove al momento ci sono quattro obiettivi nella lista dei dirigenti del Diavolo, cioè Sesko, Zirkzee, Gimenez e David. Occhio poi al possibile ritorno di fiamma per Chukwuemeka a centrocampo, mentre come terzino sinistro il Milan ha messo da tempo nel mirino Juan Miranda che è in scadenza di contratto con il Betis. I rossoneri si sono messi in una posizione avvantaggiata rispetto alla concorrenza, ma l'affare non è ancora chiuso.