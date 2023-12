Gazzetta - Mercato Milan in attacco: nelle preferenze Guirassy ha superato David. Il motivo

Serhou Guirassy è in cima alla lista del Milan per rinforzare l'attacco nel prossimo mercato di gennaio. L'attaccante dello Stoccarda ha anche superato nelle preferenze rossonere Jonathan David del Lille. Il motivo è semplice: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il guineiano ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, mentre per il canadese andrebbe fatta una trattativa con il club francese che chiede almeno 30-40 milioni.

E così il Milan andrà deciso su Guirassy, provando ad accelerare già prossimi giorni perchè c'è una folta concorrenza da battere: mezza Europa ha infatti messo gli occhi su Guirassy che in questa stagione è già a quota 18 gol segnati, di cui 16 in Bundesliga. La clausola rescissoria è molto appetibile per tutti, ma in via Aldo Rossi puntano decisi su di lui e sono al lavoro per provare ad anticipare tutti gli altri club.