Gazzetta - Mercato Milan: Jovic resta il profilo più agevole da raggiungere

Il Milan è impegnato a cercare un nuovo centravanti in queste ultime ore del mercato estivo. Non sarà però facile trovarlo visto che i tempi sono strettissimi: i nomi che circolano sono diversi, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo più agevole da raggiungere è quello d Luka Jovic, attaccante della Fiorentina che il Diavolo prenderebbe in prestito.