Gazzetta - Mercato Milan, la situazione in difesa: le ultime su Chalobah, Lenglet, Adarabioyo e Brassier

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la situazione del Milan per quel che riguarda la ricerca del difensore centrale. I nomi che si fanno sono tanti e in via Aldo Rossi li stanno valutando tutti, nella speranza che uno dei giocatori puntati possa arrivare in prestito negli ultimi giorni di mercato.

Come spiega la Rosea, su Chalobah del Chelsea ci sono dubbi in merito alle sue condizioni fisiche, mentre Lenglet piace, ma costa molto e ha una situazione complicata visto che dovrebbero dare l’ok sia il Barcellona (proprietario del cartellino) sia l’Aston Villa (club in cui sta giocando in prestito in questa stagione). Nelle scorse ore è uscito anche il nome di Adarabioyo del Fulham, una pista che appare però più semplice per l'estate. Resta infine sempre vivo l'interesse del Milan per Brassier, anche se il Brest dovrà abbassare le sue pretese (chiede circa 15 milioni di euro).