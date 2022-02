Gazzetta - Mercato Milan, Renato Sanches è sempre il primo obiettivo per il centrocampo

Con l'addio quasi certo di Kessie a fine stagione, il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista e, come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista è sempre quello di Renato Sanches del Lille. Con il club francese, i rossoneri sono in trattativa anche per il difensore centrale olandese Sven Botman.