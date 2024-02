Gazzetta - Mercato Milan, Zirkzee è il preferito in attacco: ecco perchè

vedi letture

Il Milan farà un grande investimento in attacco in estate e i due nomi in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo solo quelli di Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Tra i due, però, al momento quello che convince di più è l'attaccante del Bologna. Il motivo è molto semplice: l'olandese conosce già la Serie A e quindi non avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

La concorrenza per Zirkzee è tanta, ma lui sembra preferire un nuovo trasferimento in Italia per proseguire il suo percorso di crescita prima di andare in Premier League. Si parte da una valutazione di 40 milioni di euro, vale a dire la stessa cifra che servirebbe per strappare Sesko al Lipsia.