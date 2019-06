Gazzetta - Milan, 80 milioni per il mercato a prescindere dalle attese decisioni dell’Uefa

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Elliott ha dato mandato ad Ivan Gazidis di investire 80 milioni per la voce rinforzi, a prescindere dalle attese decisioni dell’Uefa. Il club di via Aldo Rossi è ancora in attesa di conoscere la sentenza per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel trienno 2015-18.