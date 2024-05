Gazzetta - Milan a caccia di un attaccante: Sesko è convinto e vede rossonero

Un nome che entusiasma il tifo e che potrebbe dare al nuovo allenatore una chance in più in vista della prossima stagione. Il Milan ha deciso, i rossoneri vogliono puntare tutto su Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia: come riportato da La Gazzetta Sportiva in edicola oggi bisognerà trovare l'accordo definitivo, ma i costi rientrano in quella che sarà poi la strategia futura del club. La presenza degli agenti a Milano e i contatti con la dirigenza milanista fanno capire che c'è apertura da parte dell'entourage, resta soltanto da convincere il Lipsia, ma in casa rossonera c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione.

"Prima di provare a mettere a segno il colpo più caro della storia il club ha riflettuto a lungo. C’è l’ok dell’ a.d. Furlani che nell’affare ha un ruolo di primo piano - si legge sulla rosea -: a lui il difficile compito di far quadrare i conti del mercato. Il budget è ampio, il club può permettersi allo stesso tempo di investire e trattenere i migliori, non avendo segni meno sul bilancio da correggere. È anche vero che una cessione importante arricchirebbe la cassa, da aprire per un mercato ancora più ricco". Ma l'obiettivo principale è quello di trovare un nuovo attaccante a cui affidare la maglia numero 9.