Gazzetta - Milan, anche Gattuso manda un sms a Salvini

"Con Gattuso mi sono messaggiato, gli ho detto che quello che dico, lo dico col cuore da tifoso. Non voleva essere un attacco al mister". La querelle è definitivamente rientrata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Rino ha risposto al messaggio di Salvini con un sms in cui sostanzialmente ha spiegato di aver capito lo stato d’animo da tifoso del vicepremier, di apprezzare la sua vicinanza e che anche lui aveva risposto istintivamente. Di certo - osserva la rosea - per quanto i due si siano riappacificati, conoscendo il carattere di entrambi, la situazione è destinata a restare brace sotto la cenere.