Gazzetta - Milan, André Silva situazione spiacevole

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sul caso André Silva. La situazione - osserva la rosea - è spiacevole soprattutto per il portoghese, che a 23 anni si trova ancora sul mercato dopo aver ricevuto una sfilza di no. Il giocatore si comporta bene e la dirigenza del Milan non ha niente da rimproverargli, ma è lui il primo a voler lasciare il club rossonero. Ieri sono rimbalzate nuove voci di un accordo per una cessione in prestito allo Sporting, poi smentite.