Gazzetta - Milan-Atletico, il tempo per ricucire c’è (ma è poco)

Si complica la trattativa per Correa. Al momento, tra Milan e Atletico c’è molta distanza. Il canale diretto tra i due club si è bruscamente interrotto, ma non è ancora uno strappo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tempo per ricucire c’è, ma bisogna fare in fretta: mancano solo cinque giorni al termine del mercato. Le sensazioni - osserva la rosea - sono molto meno positive di qualche giorno fa.