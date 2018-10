Gazzetta - Milan, attacco da top 3

Le due punte funzionano e rilanciano i rossoneri. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui numeri (ottimi) dell’attacco rossonero, il terzo della Serie con 18 gol, dietro a Juve (21) e Napoli (19). I rossoneri - scrive la rosea - non segnavano così tanto dopo nove giornate di campionato dalla stagione 2014-15, con Inzaghi in panchina. Per trovare un bottino migliore, invece, bisogna tornare indietro fino all’autunno del 2011, quando furono 19.