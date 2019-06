Gazzetta - Milan, attente valutazioni sul fronte Torreira

Perso Sensi per la cabina di regia, in casa Milan si riflette sulle prossime mosse da compiere sul fronte Torreira. Il playmaker uruguaiano - non è certo un mistero - è l’oggetto del desiderio di Giampaolo, il quale, dopo averlo lanciato alla Samp, spera di riaverlo in rossonero. Ma il costo del cartellino è decisamente alto: come riporta La Gazzetta dello Sport, per i 35-40 milioni richiesti dall’Arsenal servono attente valutazioni.