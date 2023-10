Gazzetta - Milan atteso da Juve, PSG e Napoli dopo la sosta: Jovic avrà minuti da 9

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è atteso da Juventus, PSG e Napoli e per questo Stefano Pioli dovrà necessariamente far ruotare i suoi giocatori. In attacco, ci saranno minuti anche per Luka Jovic nonostante a Genova sia apparso ancora indietro di condizione. E' impensabile però che Olivier Giroud le giochi tutte e quindi ci sarà spazio per il centravanti serbo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.