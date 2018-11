Gazzetta - Milan, Bakayoko è uscito malconcio: Gattuso in ansia, ma non dovrebbe essere nulla di grave

Ormai basta poco per mettere ansia a Rino Gattuso che nell'ultimo periodo ha perso diversi giocatori per infortunio. E così, ieri sera vedere uscire malconcio dal campo Tiemoué Bakayoko ha messo un po' di preoccupazione nel tecnico milanista, che spera di averlo regolarmente a disposizione per la sfida di domenica contro il Parma a San Siro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.