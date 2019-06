Gazzetta - Milan-Barella, i rossoneri potrebbero inserire qualche contropartita tecnica: al Cagliari potrebbero interessare Laxalt e Plizzari

Il Milan si è inserito nella corsa a Nicolò Barella e per abbassare l'esborso cash (il Cagliari chiede 50 milioni di euro) potrebbe inserire qualche contropartita tecnica: il nome di Laxalt, per esempio, potrebbe interessare ai sardi in quanto risolverebbe un po’ di problemi a Maran a sinistra, ma c'è anche l'opzione Plizzari che ha voglia di fare un’esperienza importante in Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport