Gazzetta - Milan, Biglia convocato ma non disponibile: l'argentino è un esempio da seguire

Nessun recupero miracoloso, ma una convocazione per avere nello spogliatoio un vero esempio: si spiega così, secondo La Gazzetta dello Sport, il fatto che, nonostante non sia disponibile, Lucas Biglia abbia comunque viaggiato con il resto della squadra rossonera alla volta di Firenze per il match di questa sera contro la Fiorentina. "È convocato ma non è a disposizione, però è giusto che stia a contatto con la squadra perché è una presenza importante" le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa.