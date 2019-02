Gazzetta - Milan, buone notizie da Caldara: ieri si è allenato in gruppo, il difensore punta al match del 2 marzo contro il Sassuolo

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Mattia Caldara, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, approfittando del lavoro esclusivamente atletico programmato da Gattuso. Per le partitelle e i contrasti è ancora presto, ma la strada per il ritorno in campo è quella giusta: come rivela La Gazzetta dello Sport, il giovane difensore rossonero punta a tornare a disposizione per il match del 2 marzo a San Siro contro il Sassuolo.