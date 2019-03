Gazzetta - Milan, buone notizie da Kessie: ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e per domani sarà disponibile

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alla condizioni di Franck Kessie che martedì in Coppa Italia contro la Lazio è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di una botta alla coscia destra: come spiega La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano sta bene, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque domani sarà a disposizione di Gattuso per il match casalingo contro il Sassuolo.