Gazzetta - Milan, buone notizie da Pulisic, Bennacer e Jovic: ci saranno contro la Roma

Il Milan si è presentato ieri al Bentegodi contro il Verona con una lunga lista di assenti, ma per fortuna arrivano buone notizie dell'infermeria: Torriani e Morata, out rispettivamente per la febbre e per la tonsillite, non preoccupano, mentre Pulisic, Bennacer e Jovic dovrebbero tornare a disposizione per la prossima sfida di campionato contro la Roma in programma il 29 dicembre a San Siro. Per quanto riguarda invece Musah e Loftus-Cheek, entrambi salteranno la gara contro i giallorossi, ma c'è la speranza di riaverli per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (il 3 gennaio 2025 il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus, poi il 6 gennaio è in programma l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Queste le parole di ieri di Paulo Fonseca in conferenza stampa su alcuni infortunati: "Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".