Gazzetta - Milan, buone notizie per Bennacer: tornerà in campo contro il Frosinone

Ieri Ismael Bennacer, rientrato dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione della sua Algeria alla fase a gironi, si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità del problema muscolare all'adduttore e per fortuna il test ha dato esito negativo. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero non sarà a disposizione di Stefano Pioli stasera contro il Bologna, ma dovrebbe rientrare in campo settimana prossima contro il Frosinone.

Bennacer farà un po' di lavoro personalizzato in questi giorni, con l'obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo a Milanello a metà della prossima settimana, così da essere poi regolarmente arruolabile per la trasferta di sabato prossimo sul campo del Frosinone. Con il rientro anticipato dell'algerino dalla Coppa d'Africa, il Milan non tornerà sul mercato per prendere un altro mediano nonostante il lungo stop di Pobega e la partenza di Krunic.