Gazzetta - Milan, buone notizie per Pioli: Giroud sta meglio e punta alla Roma

Arrivano buone notizie per il Milan ed in particolare per Stefano Pioli in merito alle condizioni di Olivier Giroud, il quale ha saltato l'ultima sfida di campionato contro il Lecce per un problema al tendine d'Achille: come spiega La Gazzetta dello Sport, il francese sta decisamente meglio e ci sono ottime possibilità di vederlo regolarmente in campo sabato sera all'Olimpico nel big-match contro la Roma.