Gazzetta - Milan, c'è da rinnovare anche il contratto di Romagnoli: come con Gigio, il nodo è l'ingaggio

Il Milan dovrà parlare con Mino Raiola non solo per il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma anche per quello di Alessio Romagnoli: il contratto del capitano milanista scade nel 2022 e dunque c'è ancora tempo per trattare e trovare un accordo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega questa mattina che, come per il portiere milanista, anche in questo caso il nodo da sciogliere è quello che riguarda l'ingaggio del difensore che guadagna 3,5 milioni di euro. Tenendo conto che il il prossimo salary cap dovrebbe essere tra 1,5 e 2 milioni, il Milan farà un'eccezione sia per lui che per Gigio?