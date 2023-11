Gazzetta: "Milan, c'è lavoro per Ibra. Cardinale arruola Zlatan: consulente di club e RedBird"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Milan, c'è lavoro per Ibra. Cardinale arruola Zlatan: consulente di club e RedBird". Nelle prossime ore, forse già tra oggi e domani, verrà ufficializzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il quale sarà legato di nuovo al club di via Aldo Rossi, ma anche e soprattutto al fondo di Gerry Cardinale. In rossonero, Ibra avrà il compito in particolare di essere al fianco di Pioli e della squadra, ai quali offrirà il suo punto di vista.