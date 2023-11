Gazzetta - Milan, caccio al difensore centrale a gennaio: obiettivo un prestito o un giocatore in scadenza a giugno 2024

Il Milan sarà costretto a gennaio a tornare sul mercato per prendere un nuovo difensore centrale visto il grave infortunio di Pierre Kalulu che ieri è stato operato per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro e dovrà restare fuori quattro mesi. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, l'idea dei dirigenti del Diavolo è di prendere o un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2024 a titolo definitivo oppure un giocatore in prestito da una squadra importante, magari con diritto di riscatto.