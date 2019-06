Gazzetta - Milan, Calabria verso il rinnovo: ingaggio raddoppiato

Davide Calabria verso il rinnovo. Maldini e Massara hanno ricevuto il manager del giovane terzino, corteggiato da diverse società, in Italia e all’estero. Il giocatore, però, è al centro del progetto e il Milan non prenderà in considerazione eventuali offerte. In via Aldo Rossi semmai - come riporta La Gazzetta dello Sport - sono pronti a prolungare fino al 2024 il contratto del classe '96, che guadagnerà oltre 2 milioni, il doppio dell’ingaggio attuale.