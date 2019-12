Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mattia Caldara è finalmente pronto al debutto in A con i rossoneri (finora ha giocato una gara in Coppa Italia e una in Europa League): Stefano Pioli conta molto sul suo ritorno in campo e chissà che non possa trovare spazio nelle prossime partite del Diavolo.