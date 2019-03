Gazzetta - Milan, Caldara è impaziente di dimostrare che il grosso investimento non è stata una scelta sbagliata del club rossonero

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mattia Caldara, che domani tornerà in campo con la Primavera, è impaziente di dimostrare che il grosso investimento non è stata una scelta sbagliata del club rossonero. Il giocatore è arrivato in estate nello scambio con Bonucci ed è stato valutato 35 milioni di euro.