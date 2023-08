Gazzetta - Milan, Caldara potrebbe restare come quinto centrale al posto di Gabbia

La sua partenza sembrava certa, tanto da non essere stato nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti, e invece il futuro di Mattia Caldara potrebbe essere a Milanello. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Verona ha messo gli occhi su di lui, ma per ora la trattativa non si scalda. E così il difensore potrebbe restare al Milan come quinto centrale al posto di Matteo Gabbia, passato nelle scorse settimane al Villarreal in prestito. Essendo di formazione italiana, Caldara sarebbe molto utile anche per la lista Champions.