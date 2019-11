Il Milan, in vista di gennaio, è alla ricerca anche di un rinforzo per la difesa, ma attenzione alle risorse interne, che possono restituire a Pioli un centrale "nuovo" senza passare dal mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Mattia Caldara, ormai ristabilito, ha fame di campo ed è pronto a giocarsela con Musacchio e Duarte.