Gazzetta - Milan, Caldara vede finalmente la luce in fondo al tunnel

Mattia Caldara è finalmente vicino al ritorno in campo. A confermarlo è stato ieri lo stesso difensore milanista, che negli ultimi giorni è tornato a svolgere buona parte del lavoro in gruppo: "Mi manca poco ormai. Devo solo ritrovare confidenza con la palla e ci siamo. Dopo quattro mesi fermo, ho una voglia che non so descrivere. E’ stato il momento più duro della carriera" le parole del giovane difensore milanista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.