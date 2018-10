Gazzetta - Milan, Calhanoglu e il calo vistoso nei secondi tempi

Hakan Calhanoglu sta attraversando un momento piuttosto complicato non soltanto dal punto di vista realizzativo. "Non è sereno, pensa troppo e si deprime se sbaglia due palloni", ha spiegato Gattuso più di una volta in questi mesi. La perdita di fiducia durante le partite - osserva La Gazzetta dello Sport - è diventato un aspetto lampante: Calha - come si evidenzia in un grafico riportato dalla rosea - tocca più palloni durante i primi tempi, per poi calare dopo l’intervallo. Non parliamo di dati assoluti, ma la tendenza evidenziata aiuta a capire cosa succede al dieci rossonero nell’arco dei novanta minuti.