Gazzetta - Milan, Cardinale sarà a San Siro il 14 gennaio per la gara contro la Roma

Gerry Cardinale si trova negli Stati Uniti e ieri ha esultato per il 4-1 al Cagliari che ha permesso al Milan di strappare il pass per i quarti di Coppa Italia. Il numero uno di RedBird è attualmente impegnato in alcuni affari di lavoro (la XFL del fondo di Cardinale, Dwayne The Rock Johnson e Dany Garcia si è fusa con la USFL della Fox per dare vita alla United Football League e diventare la lega di football primaverile di riferimento), ma presto tornerà in Italia per stare al fianco del suo Milan.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale è atteso in tribuna a San Siro per la gara casalinga di campionato contro la Roma in programma il 14 gennaio. Accanto a lui, ci sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic, nuovo Senior Advisor di RedBird e del Milan voluto fortemente proprio dal manager americano.